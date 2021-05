Ricordi l’ultimo Milan in Champions? Aveva anche un Pallone d’oro…

La Redazione24

,

lunedì 24 Maggio 2021.

Abbiati in porta, Balo davanti e un Pallone d’oro in mezzo: ricordi l’ultimo Milan in Champions?Grazie al successo per 2-0 a Bergamo contro l’Atalanta, il Milan raggiunge il secondo posto in classifica e si qualifica per la prossima Champions League. L’ultima volta era stata negli ottavi di finale stagione 2013-14, quando i rossoneri persero al Calderon di Madrid per 4-1. Ecco la formazione schierata dall’allora allenatore Seedorf

