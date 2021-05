Sul passo Giau: non piove né nevica, strada pulita e 4 gradi

Sul passo Giau: non piove né nevica, strada pulita e 4 gradiEsclusivo Gazzetta: le immagini del passo Giau, 2233 metri e Cima Coppi del Giro. Ci sono 4 gradi, la strada è pulitissima, non piove e non nevica (video di Dario Belingheri) continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 24 Maggio 2021.

