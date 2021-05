Conte, le vacanze possono attendere… Zhang il 10 giugno torna in Cina. E l’attesa Inter cresce

La Redazione24

martedì 25 Maggio 2021.

Conte, le vacanze possono attendere… Zhang il 10 giugno torna in Cina. E l’attesa Inter cresceIl tecnico è rientrato ieri da Torino e rimarrà in città almeno fino a domani. Il presidente il 10 giugno tornerà in Cina

