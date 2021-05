Il Milan dà il benservito a Donnarumma: 3 motivi per approvarlo e 3 per essere scettici

Il benservito del Milan a Donnarumma: 3 motivi per approvarlo e 3 per essere scetticiLiberarsi dalla morsa di Raiola, pianificare la stagione per tempo. Ma il portiere è un ruolo delicatissimo e andare in Champions senza certezze è un rischio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 25 Maggio 2021.

Il benservito del Milan a Donnarumma: 3 motivi per approvarlo e 3 per essere scetticiLiberarsi dalla morsa di Raiola, pianificare la stagione per tempo. Ma il portiere è un ruolo delicatissimo e andare in Champions senza certezze è un rischio

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA