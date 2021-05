Crotone, Summer invasion 2021: inizia il conto alla rovescia per l’avvio delle attività

Le summer invasion 2021 hanno preso ufficialmente il via ieri, martedì 25 maggio, con la prima delle tante assemblee organizzative che si terranno nella prossima estate

Crotone,

mercoledì 26 Maggio 2021.

L’incontro, svoltosi al Museo e Giardini di Pitagora, ha visto una ormai consolidata partecipazione. Oltre agli organizzatori della rassegna, Arci comitato provinciale, Consorzio Jobel e CSV Aurora, erano presenti i rappresentati delle associazioni del territorio, riuniti insieme per dare effettivo avvio alle attività. Al di là degli aspetti organizzativi, l’incontro ha posto l’accento sulla necessità di ricostruire la partecipazione alla vita pubblica e sociale, condividendo percorsi costruiti insieme. All’incontro erano presenti gli assessori Bossi (attività produttive e turismo) e Pollinzi(servizi sociali) a testimonianza della sinergia con cui pubblico e privato intendono lavorare. L’incontro ha regalato già qualche anteprima di ciò che la rassegna offrirà questa estate; oltre alla ormai consolidata rassegna di musica classica “Incontri musicali mediterranei” organizzata dal Consorzio Jobel e giunta ormai all’ottava stagione, le summer invasioni ospiteranno la quarta stagione della rassegna “Ladies sing the word” organizzata da Paolo Cerrelli e la seconda stagione della rassegna di corti “E io ci sto”,organizzata dall’omonima associazione, nata dopo la positiva esperienza della precedente, nonché prima, rassegna. Il prossimo appuntamento sarà martedì 31 maggio sempre a parco Pitagora, per cominciare a costruire il cartellone degli eventi e sono invitate tutte le associazioni che desiderino proporsi per attività.

