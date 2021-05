Kickbox: Cataldo Amodeo di Cirò Marina è campione italiano di K-1 XFC

Cataldo Amodeo conquista il titolo italiano pro di K-1 categoria 85kg XFC (Xtreme Fighter Champion)

La Redazione

Modena,

mercoledì 26 Maggio 2021.

A partecipato il 23 maggio 2021 alla competizione nazionale Predator in the cage XFC a Modena, ha vinto per KO al primo round in 1:30 contro Giorgio Muccini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA