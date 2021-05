L’ESC Eurovision Song Contest 2022 a Crotone

A propore questa grande iniziativa è Francesco Lionetti, candidato al consiglio regionale della Calabria

Crotone,

mercoledì 26 Maggio 2021.

L’ESC Eurovision Song Contest è un festival musicale internazionale nato nel 1956 a Lugano e organizzato annualmente dai membri dell’Unione europea di radiodiffusione.

Il Paese che vince l’ESC acquisisce l’invito ad organizzare l’edizione successiva.

Per questa regola toccherà all’Italia organizzare l’evento per il 2022, pertanto chiedo che l’Erovision si possa tenere in una Regione del Sud Italia, meglio se in Calabria precisamente nella città di Crotone.

Francesco Lionetti

In questa terra baciata di Dio e dagli Dei ma dimenticata dai politici e maltrattata dagli uomini, solo cosi potremmo ottenere un inizio di Riscatto economico e sociale.

Con viva fede rivolgo un accorato appello a tutti i calabresi, alla classe politica ed al governo in carica di voler puntare sulla Rinascita del Sud Italia che spesso viene proclamato ma mai attuato, per consentire di recuperare quel gap economico che ci allontana da un Europa unita e unitaria.

Firma la petizione: http://chng.it/XNchykmXdK

