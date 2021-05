5ª Tappa della Run4Hope: Staffetta Copanello-Soverato

La 5^ tappa della Run4Hope, partita da Catanzaro con ben due staffette, è giunta davanti allo stabilimento del Caffè Guglielmo, eccellenza locale e nazionale, a Copanello

La Redazione

Castrovillari,

giovedì 27 Maggio 2021.

Qui, il testimone è stato consegnato nelle mani dell’ultima staffetta guidata da Alice Milanese che, insieme a Francesca Scopacasa, Pino Vitale e Gianfranco Milanese – presidente dell’A.S.D. CorriCastrovillari e coordinatore delle tappe calabresi della Run4Hope – si è diretta alla volta di Soverato.

La leggera brezza ha accompagnato, ed allietato, gli staffettisti che hanno corso lungo il litorale jonico, tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata e panorami a perdita d’occhio. L’entusiasmo e la voglia di condividere questo importante impegno a favore della solidarietà per AIRC, ha animato il cammino degli staffettisti, rinvigorendo le loro energie e traghettandoli fino a Soverato, davanti al Palazzo di Città, dove ad attenderli vi erano presenti il Sindaco, Ernesto Alecci e Rocco Migliorino della Poliporto Soverato, omaggiandoli di un grosso applauso per aver portato il testimone, pronto, domani, a raggiungere Roccella Jonica, passando per Badolato, Guardavalle Marina, Riace Marina e Caulonia.

Tra le società calabresi che hanno aderito a questo progetto, oltre a quella del presidente Milanese, figurano la K42 Cosenza, MilonRunner Crotone, Run for Catanzaro, Libertas Lamezia, Podisti Locri, Poliporto Soverato, Calabria Fitwalking e Atletica Sciuto Reggio Calabria.

La Run4Hope è sostenuta dalla CorriCastrovillari, dalla Fidal (Federazione italiana di atletica leggera); dalla Fiasp (Federazione italiana amatori sport per tutti); dall’Aic (Associazione italiana calciatori); dal Centro Sportivo Italiano; da Airc e Ail (Associazione italiana leucemia); e patrocinata dall’Esercito Italiano; media partner “Correre” e main sponsor Massigen.

