A breve riapriranno gli uffici postali di Torretta di Crucoli e di Mesoraca

Lo rende noto Elisabetta Barbuto (M5S Camera)

La Redazione

Crucoli e di Mesoraca,

giovedì 27 Maggio 2021.

A Mesoraca sarà attivato un postamat che sarà in funzione 24 ore su 24.

Ho ricevuto una comunicazione da parte di Poste Italiane sulla situazione degli uffici postali di Torretta di Crucoli e di Mesoraca, in provincia di Crotone, in risposta ad una mia precisa richiesta di informazioni in merito alla situazione di difficoltà in cui versano i suddetti uffici postali.

A seguito della loro missiva, posso comunicare che, per quanto riguarda Torretta di Crucoli, in seguito al rilascio della sede precedente i cui locali erano stati dichiarati inagibili, è stato individuato un immobile per il riposizionamento dell’ufficio postale per il quale è già stato stipulato il contratto di locazione. Poste Italiane è ora in attesa che la proprietà esegua i lavori a suo carico, a seguito dei quali — nel mese di giugno — inizieranno i lavori finalizzati alla riapertura dell’ufficio postale nel prossimo mese di settembre.

Nel caso di Mesoraca, invece, la precedente sede dell’ufficio postale è stata lasciata nel 2018 a causa dell’esistenza di barriere architettoniche che oggi sono state rimosse e che consentiranno — a seguito del completamento dei lavori di ammodernamento — la riapertura dell’ufficio postale nel medesimo luogo già dal prossimo mese di agosto. In tale occasione sarà reso fruibile anche un ATM H24, come richiesto dall’amministrazione locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA