“Andiamo al Max”, 11 titoli in 5 anni: il meglio di Allegri alla Juventus

“Andiamo al Max”, 11 titoli in 5 anni: il meglio di Allegri alla JuventusC’è l’accordo tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Per il tecnico si tratta di un ritorno sulla panchina bianconera: in 5 stagioni vinse ben 11 titoli diventando uno degli allenatori più vincenti nella storia della Vecchia Signora. Rivivi i suoi migliori momenti […]

La Redazione24

,

giovedì 27 Maggio 2021.

“Andiamo al Max”, 11 titoli in 5 anni: il meglio di Allegri alla JuventusC’è l’accordo tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Per il tecnico si tratta di un ritorno sulla panchina bianconera: in 5 stagioni vinse ben 11 titoli diventando uno degli allenatori più vincenti nella storia della Vecchia Signora. Rivivi i suoi migliori momenti al comando della Juventus

