Cirò Marina: Al via per il secondo Stage formativo alla Yeguada De Leo Vincenzo

Siamo pronti e tutti i ragazzi aspettano con ansia che arrivi il meraviglioso giorno

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 27 Maggio 2021.

Siamo pronti per lo stage formativo organizzato dalla Yeguada De Leo Vincenzo in sede via Taverna, -afferma De Leo- lo stage si svolgerà 25-26-27 Giugno con il maestro Canio Santomauro.

Queste sono solo alcune iniziative di quello che vogliamo fare, il 27 mattina si svolgerà anche una gara sociale con dei meravigliosi allievi.

Organizzare degli eventi per me significa dare una svolta,la svolta dell’equitazione giusta.

Vi aspettiamo presso il nostro centro per questo meraviglioso evento.

sdr



© RIPRODUZIONE RISERVATA