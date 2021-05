Il commissario provinciale della Lega Calabretta incontra un nutrito gruppo di simpatizzanti di Cirò Marina

Continuano gli incontri della Lega nei territori

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 27 Maggio 2021.

Ogni incontro rappresenta per noi un’opportunità per raccogliere stimoli, assorbire energie e continuare a costruire insieme ai calabresi quel progetto che è insieme visione e condivisione di un percorso di sviluppo ecosostenibile dei territori.

È quanto ha dichiarato Cataldo Calabretta, commissario provinciale della Lega – Crotone che nei giorni scorsi a Cirò Marina, ha incontrato un nutrito gruppo di simpatizzanti insieme ai delegati del comitato locale Raffaele Patera, Annamaria Strumbo, Franco Chiarelli e Stefano Martino accompagnati da Pina Scigliano e Salvatore Bellini. L’incontro è stato ospitato dal Villaggio Punta Alice.

Quello degli incontri itineranti nelle 5 province calabresi – aggiunge Calabretta – si conferma essere un metodo efficace perché consente di raccogliere le istanze dei cittadini e individuare strategie che possano contribuire a far esplodere in termini di comunicazione e prospettive il patrimonio di bellezze e risorse di cui si dispone.

Punto di riferimento per la viticoltura e per le produzioni dell’agroalimentare in tutto il mondo. Attrattiva per i tesori archeologici e culturali distribuiti tra entroterra e mare. Terra d’origine di personaggi illustri che hanno fatto la storia. Territori come Cirò Marina – conclude Calabretta – possono e devono giocare un ruolo determinante per rilanciare l’economia della Calabria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA