Lukaku, il saluto a Conte è commovente: “Mi hai cambiato come uomo e giocatore”

giovedì 27 Maggio 2021.

Lukaku, il saluto a Conte è commovente: “Mi hai cambiato come uomo e giocatore”Con un lungo post, Romelu ringrazia il suo ex tecnico: “Porterò sempre con me i tuoi insegnamenti”. E Zanetti: “Hai scritto una pagina della nostra storia”

