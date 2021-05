Rapporti, sfide, progetti tecnici: cosa può spingere Allegri verso la Juve o l’Inter

giovedì 27 Maggio 2021.

Rapporti, sfide, progetti tecnici: cosa può spingere Allegri verso la Juve o l’InterIl feeling con Agnelli e quello con Marotta, il fascino di un ruolo anche da manager in un ambiente ben conosciuto contro il sogno di vincere lo scudetto nella terza big come nessun altro. E poi l’aspetto economico. Per Max è l’ora delle decisioni

