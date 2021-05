Suzuki Across: prova consumi e off road del Suv ibrido plug-in giapponese

giovedì 27 Maggio 2021.

Suzuki Across: prova consumi e off road del Suv ibrido plug-in giapponeseNato dalla collaborazione con Toyota, il nuovo Suv di Hamamatsu può essere definito come un’auto elettrica che diventa full hybrid. Il sistema plug-in da 306 Cv promette consumi al top della categoria e prestazioni brillanti anche in fuoristrada. Il prezzo del nuovo Across parte da 56.900 euro e può beneficiare degli ecoincentivi statali fino a 6.500 euro di bonus

