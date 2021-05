Ufficiale l’addio tra l’Inter e Conte. “Resterà per sempre nella storia del club”

giovedì 27 Maggio 2021.

Ufficiale l’addio tra l’Inter e Conte. “Resterà per sempre nella storia del club”Il tecnico se ne va dopo la vittoria dello scudetto: riceverà una buonuscita pari alla metà degli emolumenti previsti per il terzo e ultimo anno del contratto. Ora si lavora per il successore

