Emergenza coronavirus in provincia di Crotone, nell’ultima settimana quasi il 10% di casi attivi in meno

Pur senza volerci ripetere, la situazione pandemica nella nostra provincia prosegue nella sua curva in discesa ormai da molti giorni, tanto più in questo mese di maggio che volge ormai al termine e volendo prendere in considerazione la settimana che va dal 21 al 27, dai bollettini quotidiani diramati dal Dipartimento di Prevenzione della Asp […]

Nunzio Esposito

CROTONE,

venerdì 28 Maggio 2021.

Pur senza volerci ripetere, la situazione pandemica nella nostra provincia prosegue nella sua curva in discesa ormai da molti giorni, tanto più in questo mese di maggio che volge ormai al termine e volendo prendere in considerazione la settimana che va dal 21 al 27, dai bollettini quotidiani diramati dal Dipartimento di Prevenzione della Asp Crotone si evince un calo di casi positivi beneagurante, al pari di una media di somministrazioni vaccinali quasi sempre pari o superiore alle duemila dosi giornaliere.

Prendiamo ad esempio i numeri sui contagi: venerdì 21, in tutto il territorio crotonese, eravamo a 693 casi attivi, di cui 28 in reparti ospedalieri; ieri, esattamente sette giorni dopo, troviamo 626 casi (-9,6%) e 22 ricoveri (-6), mentre i decessi sono stati 4 (+4,6%), per un totale ad oggi di 90 soggetti deceduti, ed i guariti salgono a 5.666, cioè 177 in più.

Anche la città di Crotone, pur mantenendosi tristemente in cima alla classifica dei contagi, annota un sensibile calo di casi positivi attivi, dai 263 di venerdì scorso ai 229 di ieri, con soli 7 degenze ospedaliere, come pure Cirò Marina che passa da 98 a 91 ed Isola Capo Rizzuto da 63 a 56.

In picchiata la situazione dei due Comuni che fino a pochi giorni fa erano in fascia rossa: Rocca di Neto scende dai suoi 72 soggetti positivi agli attuali 49 (-31,9%), mentre Belvedere Spinello, addirittura da 34 a 13 (pari ad una diminuzione del 62%).

Tornano ad aumentare invece i contagi a Cirò Superiore, con un brusco rialzo da 32 a 46 (3 in ospedale), a Casabona, che da 32 sale a 37, ed a Strongoli che passa da 22 a 32, negli stessi sette giorni analizzati, mentre Cutro scende da 33 a 29, Scandale si ferma a 17 e Cotronei risale da 2 a 7 casi positivi.

Prosegue positiva la situazione a Crucoli, che dagli 8 casi attivi di una settimana si ferma a 4 da diversi giorni, mentre per il resto dei comuni i numeri rimangono ben al di sotto delle dieci persone positive al covid-19.

Come dicevamo prosegue spedita la campagna vaccinazione anche nella provincia di Crotone, con una quantità giornaliera sempre vicina alle 2.000 somministrazioni; ieri 1.917 dosi, mercoledì 2.149.

