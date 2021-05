ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA «BRUNO UBERTINI» DI BRESCIA – CONCORSO (scad. 27 giugno 2021)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario ed un posto di dirigente biologo, a tempo indeterminato e pieno, per la sede di Brescia. (21E05320) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

venerdì 28 Maggio 2021.

(21E05320)

