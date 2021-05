La Juve secondo Max: pollice alto per Locatelli, sì a Dybala al top. E Gigio…

La Juve secondo Max: pollice alto per Locatelli, sì a Dybala al top. E Donnarumma…Per il tecnico rinunciare a Ronaldo non sarebbe un dramma. La passione per Pjanic è viva, ma il suo ritorno è complicato. Arriverà un 9: e se fosse Icardi? continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 28 Maggio 2021.

