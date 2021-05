Maserati MC20: storia, tecnica e dinamica della rivoluzionaria supercar del tridente

La Redazione24

,

venerdì 28 Maggio 2021.

Maserati MC20: storia, tecnica e dinamica della rivoluzionaria supercar del tridenteLa nuova MC20 da inizio alla futura era delle vetture Maserati: progettata per essere veloce, elegante e tecnologica, questa supercar è spinta da un motore V6 3.0 litri biturbo da 630 Cv e 730 Nm di coppia (qui la prova completa). Il monoscocca in fibra di carbonio è supportato da un doppio telaio in alluminio per la zona anteriore e posteriore, mentre l’estetica sinuosa e compatta rende onore alla storia del Marchio del tridente. Tra i cordoli è estremamente efficacie, la risposta del propulsore è grintosa e l’assetto permette di avere sempre il massimo del controllo anche ad andature sostenute. La versatilità e la facilità di guida sono le sue qualità vincenti. Il prezzo? 216.000 euro

