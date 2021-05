Venezia, l’ultima volta in A 19 anni fa. Da Prandelli a Bettarini: ricordi chi c’era?

La Redazione24

,

venerdì 28 Maggio 2021.

Venezia, l’ultima volta in A 19 anni fa. Da Prandelli a Bettarini: ricordi chi c’era?Nella gara di ritorno dei playoff di Serie B, il Venezia pareggia per 1-1 in casa contro il Cittadella e ottiene la promozione in Serie A. Si tratta di un ritorno nel massimo campionato a distanza di 19 anni dall’ultima volta. Ecco chi indossava la maglia arancioneroverde in quella stagione, conclusa con la retrocessione

