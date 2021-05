AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI DI PADOVA – CONCORSO (scad. 27 giugno 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici posti di assistente tecnico, indirizzo agroforestale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve. (21E05180)

sabato 29 Maggio 2021.

