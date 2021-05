Con Allegri il miglior Dybala juventino: Max sa come esaltarlo. Ma con CR7…

Con Allegri il miglior Dybala juventino: Max sa come esaltarlo. Ma con CR7…In bianconero l’argentino non ha mai segnato quanto negli anni col tecnico livornese. Frutto anche della posizione in campo. Ma tutto passa dalla definizione del dualismo con Ronaldo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 29 Maggio 2021.

Con Allegri il miglior Dybala juventino: Max sa come esaltarlo. Ma con CR7…In bianconero l’argentino non ha mai segnato quanto negli anni col tecnico livornese. Frutto anche della posizione in campo. Ma tutto passa dalla definizione del dualismo con Ronaldo

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA