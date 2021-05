Inter, Florenzi per il post Hakimi? È il nome giusto, ma a decidere sarà… Mourinho

Florenzi per il post Hakimi? È il nome giusto, ma a decidere sarà… Mourinho L'eventuale arrivo dell'esterno marocchino al Psg per 60 milioni libererebbe l'azzurro, di proprietà della Roma: ai nerazzurri piace, allo Special One l'ultima parola

sabato 29 Maggio 2021.

