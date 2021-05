La Juve di Allegri con e senza CR7: guarda come sarebbe

sabato 29 Maggio 2021.

La Juve di Allegri con e senza Cristiano Ronaldo: guarda come sarebbeManca ormai soltanto l’ufficialità, ma Massimiliano Allegri è pronto a tornare sulla panchina della Juventus a distanza di due anni dall’esonero. Per i bianconeri, poi ci sarà un’altra decisione importante da prendere: proseguire o meno con Cristiano Ronaldo? Da questa, dipenderà tutto il mercato. Si fanno i nomi di Donnarumma, Locatelli e Pjanic: vediamo come giocherebbe la Juventus di Allegri con e senza CR7

