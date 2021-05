LIVE Le qualifiche del Mugello: terribile incidente, Dupasquier in gravi condizioni

LIVE MotoGP Mugello: terribile incidente, Dupasquier portato in ospedaleAl Mugello è il giorno delle qualifiche ma c’è stato un brutto incidente che ha coinvolto Dupasquier in Moto3: lo svizzero è caduto in pista ed è stato poi centrato da Sasaki e sulle gambe da Alcoba. Il giapponese e lo spagnolo indenni, lo svizzero è in […]

La Redazione24

,

sabato 29 Maggio 2021.

LIVE MotoGP Mugello: terribile incidente, Dupasquier portato in ospedaleAl Mugello è il giorno delle qualifiche ma c’è stato un brutto incidente che ha coinvolto Dupasquier in Moto3: lo svizzero è caduto in pista ed è stato poi centrato da Sasaki e sulle gambe da Alcoba. Il giapponese e lo spagnolo indenni, lo svizzero è in ospedale in gravi condizioni

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA