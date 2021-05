Al comune di Melissa il premio “Mare Pulito Giordano Bruno 2021”

Nuovo prestigioso riconoscimento per il Comune di Melissa che, dopo la 10^ Bandiera Blu per le spiagge più belle e incontaminate e la 7^ Bandiera Verde come località a misura di bambino, conquista anche il premio “Mare Pulito Giordano Bruno 2021”

Melissa,

domenica 30 Maggio 2021.

Sabato 26 Giugno 2021 a Tropea il Comune di Melissa riceverà un prestigioso riconoscimento da parte dell’associazione Mare Pulito Giordano Bruno.

Giunto alla III edizione, il riconoscimento è conferito ai Comuni che si distinguono per le buone pratiche ambientali. A seguito di un’attenta analisi dei dati forniti dall’Arpacal e delle attività svolte per la cura della qualità delle acque e della costa, l’Associazione Mare Pulito “Giordano Bruno” ha deciso quest’anno di premiare Melissa in qualità di “ente virtuoso nella tutela del mare”.

A comunicarlo con una nota il Sindaco di Melissa, Raffaele Falbo: essere confortati che il lavoro che stiamo facendo come Ammistrazione Comunale ci dà la possibilità di dimostrare che la nostra attenzione per il nostro mare e l’ambiente viene riconosciuta è una grande soddisfazione. Ora non bisogna fermarsi e continuare ad investire sui depuratori e tutto il sistema di raccolta delle acque. È necessario che si la Regione Calabria che il Governo Nazionale impegnino importanti risorse per aiutare i comuni a fare sempre meglio , la qualità delle acque è la principale risorsa naturale che siamo in grado di offrire posizionandoci al primo posto e questo deve valere per tutta la Calabria.

Ricordiamo che Giordano Bruno è stato Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, che ha speso la propria vita per contrastare i reati ambientali.

La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà il 26 giugno alle ore 20.00 al Marina Yachting Club del porto di Tropea. A consegnare il riconoscimento al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Roccella sarà l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, Comandante generale delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera.

Alla cerimonia di premiazione parteciperanno anche rappresentanti della Regione Calabria, dell’Arpacal, della Fee – Italia, dell’Unical e delle Forze dell’Ordine.

