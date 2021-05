Bagnaia duro: “Irrispettoso correre. Ma forse ero l’unico a pensarlo”

Bagnaia: “Ho detto alla Ducati, non voglio correre. Che senso aveva?”Pecco Bagnaia commosso e attonito dopo la gara di MotoGP: “Durante il minuto di raccoglimento impossibile concentrasi sulla corsa. Alla gara non ho mai pensato, non mi interessa la caduta. E l’ho detto anche alla Ducati” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 30 Maggio 2021.

