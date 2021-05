Centro Servizi nel cuore del centro storico di Cirò

Accolto riesame progetto regionale annualità 2018, PSR Calabria 2014/2020 per la realizzazione di un Centro Servizi nel cuore del centro storico

LaRedazione

Cirò,

domenica 30 Maggio 2021.

“Siamo lieti di comunicare che finalmente dal 2018 è stato accolto il nostro riesame su un progetto che si era presentato, -scrive in una nota il sindaco Francesco Paletta. E’ stato deciso solo pochi giorni fa con decreto Regione Calabria, Dip Agricoltura, che lo ha ammesso per la somma di €. 50.240,39. Altro tassello previsto nel 2018 ma che si realizzerà nel 2021, noi- prosegue il sindaco- ..non ci siamo mai scoraggiati per creare ciò che serviva e serve alla nostra comunità; questo Centro Servizi nel cuore del centro storico avrà molteplici funzioni. Il progetto prevede non solo la ristrutturazione di tre locali posti sotto al piano terra del palazzo comunale ( all’interno del vecchio atrio) ma altresi l’abbiamo denominato Centro Servizi socio assistenziali e trasporto alternativo. Nella nostra idea – prosegue il primo cittadino:”dovrà rappresentare un piccolo centro per i bisogni di giovani ed anziani, alle persone sole o con difficoltà che hanno la necessità di fare qualsiasi incombente, anche prenotare una visita medica, fare la spesa o altro”. E ancora- nel quadro economico è previsto un piccolo mezzo elettrico per il trasporto che malgrado non finanziato riusciremo ad acquistarlo con fondi royalties. Infine conclude Paletta- Nella prossima settimana verranno completate le procedure per gli incarichi tecnici ed affidamento lavori per il castello.

