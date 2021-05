Chelsea, la vittoria del coraggio. Pep, ora la Champions è un tabù…

La Redazione24

,

domenica 30 Maggio 2021.

Chelsea, la vittoria del coraggio. Pep, ora la Champions è un tabù…Nella finale di Champions League 2020-21, giocata a Oporto, il Chelsea batte per 1-0 il Manchester City e conquista la coppa per la seconda volta nella sua storia. Decisivo il gol di Havertz al 42′. Guarda il commento di Paolo Avanti, in studio con Fabio Russo

