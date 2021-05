Coronavirus: 39 positivi a Cirò, 13 guariti. Il sindaco Paletta informa, scuole chiuse fino a sabato 5 giugno

La nota del Sindaco Francesco Paletta

La Redazione

Cirò,

domenica 30 Maggio 2021.

Nel premettere che nel nostro territorio la situazione continua ad essere delicata e pertanto sotto stretta attenzione non solo da parte del sottoscritto ma anche delle autorità sanitarie provinciali, mi piace ricordare sempre che troppi virologi provetti dopo un po stancano ed allo stesso tempo creano confusione. Sui contagi informo che allo stato attuale ci sono 39 positivi ufficiali e che nelle ultime 72 ore ci sono stati 13 guariti con certificazione pervenuta all’ente e nessun nuovo positivo nelle ultime 48 ore. Purtroppo la variante inglese del virus quando entra in una famiglia la colpisce per intero ed i numeri sembrano salire velocemente ma allo stesso modo i primi positivi della prima decade di maggio nei prossimi giorni diventeranno negativi. In via ufficiosa, considerato che quotidianamente mi interfaccio con le persone interessate, sono a conoscenza di almeno altre 7 persone già negative al 2 tampone la cui certificazione arriverà lunedì o martedì con una buona notizia dai ricoverati: uno di essi è rientrato a casa stasera. Essendo questa la situazione nessuno vuole sminuire il numero dei positivi nel nostro territorio ma ci tenevo ad aggiornare i cittadini per evitare lo stillicidio di notizie e invitare tutti al rispetto delle regole. In ogni caso le scuole per precauzione rimarranno chiuse fino a sabato 5 giugno, anche per consentire di completare la didattica a distanza ormai quasi al termine. La prossima settimana sarà quella decisiva per la riduzione dei contagi e mi auguro veramente che si possa uscire da questa situazione a cui il nostro territorio non era abituato. Un forte abbraccio ai nostri concittadini che si trovano in questa situazione gravosa.

