Dalla lista dei partenti al riscatto: Rabiot ora è un punto fermo della Juve

Dalla lista dei partenti al riscatto: Rabiot ora è un punto fermo della JuveIl francese è stato protagonista di una stagione altalenante ma finita in crescendo, per rendimento e incisività. In campionato ha firmato 4 gol, eguagliando il suo record in una singola stagione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 30 Maggio 2021.

