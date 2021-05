Il futuro di Ronaldo alla Juve? Risponde Georgina: “Resta!”

La Redazione24

,

domenica 30 Maggio 2021.

Georgina annuncia: “Ronaldo resta alla Juve”Il futuro Cristiano Ronaldo alla Juventus sembrava in bilico dopo una stagione segnata dai mugugni. A sciogliere i dubbi sul futuro di CR7, però, ci ha pensato Georgina Rodriguez, fidanzata del portoghese, che, in Spagna per girare la docuserie Netflix sulla sua vita, ha risposto “resta” alla domanda sulla permanenza o meno dell’attaccante a Torino (Instagram: cr7.o_lendario)

