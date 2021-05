Italia, i 28 convocati di Mancini. Niente Europeo per Kean

Italia, i 28 convocati di Mancini. Niente Europeo per KeanL’attaccante del Psg non farà parte della squadra, così come Cragno, Biraghi, Lazzari, Castrovilli, Grifo e Raspadori. Altri due giocatori saranno tagliati entro la mezzanotte di martedì continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 30 Maggio 2021.

