Mugello, Dupasquier non ce l’ha fatta: morto dopo l’incidente in qualifica in Moto3

Mugello, Dupasquier non ce l’ha fatta: il 19enne è morto dopo l’incidente in qualifica in Moto3La Dorna ha ufficializzato alle 12.06 del 30 maggio la morte del 19enne Jason Dupasquier, pilota di Moto3 vittima di un incidente durante la Q1 al Mugello. Portato all’ospedale Careggi dopo la caduta, era stato operato nella notte ma le […]

La Redazione24

,

domenica 30 Maggio 2021.

