Tragedia Dupasquier, il figlio d'arte che aveva scelto la velocità

Figlio di un ex pilota di motocross, Jason si era messo in luce in Svizzera nella Supermoto e aveva esordito l'anno scorso in Moto3

La Redazione24

,

domenica 30 Maggio 2021.

Tragedia Dupasquier, il figlio d’arte che aveva scelto la velocitàFiglio di un ex pilota di motocross, Jason si era messo in luce in Svizzera nella Supermoto e aveva esordito l’anno scorso in Moto3

