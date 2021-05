Inter al lavoro per la cessione di Hakimi, ma si proverà a trattenere Lautaro

Inter, FootFeel al lavoro per la cessione di Hakimi, ma si proverà a trattenere LautaroL’agenzia che cura gli interessi dei due gioielli vuole venire incontro all’Inter per il Toro: a breve ci sarà un ulteriore contatto per il rinnovo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 31 Maggio 2021.

Inter, FootFeel al lavoro per la cessione di Hakimi, ma si proverà a trattenere LautaroL’agenzia che cura gli interessi dei due gioielli vuole venire incontro all’Inter per il Toro: a breve ci sarà un ulteriore contatto per il rinnovo

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA