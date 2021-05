Non solo Achraf: ecco con chi si può fare cassa

La Redazione24

,

lunedì 31 Maggio 2021.

Inter, da Hakimi a Joao Mario: ecco con chi si può fare cassaSarà un’estate di mercato complicata per l’Inter, costretta a raggiungere circa 100 milioni di entrate. Sulla lista dei sacrificabili ci sono big come Hakimi e giocatori in prestito come Joao Mario. Ecco tutte le loro valutazioni (fonte transfermarkt) e le squadre interessate

