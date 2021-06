Barella miglior centrocampista e una sorpresa in difesa: le motivazioni dei premi

Barella miglior centrocampista e una sorpresa in difesa: i premi della Serie ALa Lega Serie A ha reso noti gli MVP della stagione sportiva 2020/2021: il miglior giovane (Vlahovic), portiere (Donnarumma), difensore (Romero), centrocampista (Barella), attaccante (Cristiano Ronaldo) e miglior giocatore in assoluto (Lukaku). Le classifiche sono state redatte tenendo conto delle analisi evolute di […]

La Redazione24

,

martedì 01 Giugno 2021.

Barella miglior centrocampista e una sorpresa in difesa: i premi della Serie ALa Lega Serie A ha reso noti gli MVP della stagione sportiva 2020/2021: il miglior giovane (Vlahovic), portiere (Donnarumma), difensore (Romero), centrocampista (Barella), attaccante (Cristiano Ronaldo) e miglior giocatore in assoluto (Lukaku). Le classifiche sono state redatte tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati da Netco Sports. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ecco le motivazioni dei riconoscimenti, come sintetizzate dall’account Twitter della Lega.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA