Concluso positivamente il progetto ERASMUS+ all’I.I.S. “Pertini-Santoni” di Crotone

Si è concluso positivamente il progetto ERASMUS+ “We are different, we are same, a project about diversity- (“Siamo gli stessi, siamo diversi, un progetto sulla diversità)- Cod. 2018-1-SE01-KA229-039094_3” gestito dall’I.I.S. “Pertini-Santoni” di Crotone, retto dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Ida Sisca

La Redazione

Crotone,

martedì 01 Giugno 2021.

Il progetto ha avuto origine nel corso del seminario TCA Erasmus+ “Come costruire un progetto eccellente” che si è svolto a Varsavia dall’11 al 15 Ottobre 2017, per il quale è stata selezionata la Referente Erasmus+Prof.ssa Ornella Pegoraro, che ha visto la costituzione del Partenariato così composto:

1) Hultdalsskolan, Norrköpings kommun, Svezia (Istituto Coordinatore)

2)Stredna umelecka skola, Vodarenska 3, Presov (Slovacchia)

3)Istituto Istruzione Superiore “Pertini-Santoni”, Crotone (Italia)

4)IES LÁZARO CARRETER, Alcalá de Henares (Spagna)

Il progetto ha avuto i seguenti obiettivi:

sensibilizzare ed informare gli studenti sui temi della differenza di genere, sulla discriminazione e le forme di bullismo da essa derivanti, sui temi della violenza in ogni sua espressione ,attraverso l’educazione all’affettività, al rispetto delle differenze, dei diritti ed ai principali temi della cittadinanza attiva.

Responsabilizzare gli studenti a diventare protagonisti attivi di un impegno per l’accettazione e l’integrazione delle differenze etnico-culturali e per la costruzione di una comunità multiculturale e inter-culturale.

fornire ai docenti strumenti di sostegno , motivazioni ed energie necessarie per dare attenzione ed ascolto alla diversità etnico- culturale.

coinvolgere le famiglie nel processo verso l’intercultura intrapreso dalla scuola

Dei cinque meeting previsti ne sono stati svolti quattro: due presso l’IIS “Pertini-Santoni sulla tolleranza e educazione interculturale (Ottobre 2018 e Settembre 2019), uno in Spagna sulla diversità, uno in Slovacchia sul bullismo e cyberbullismo.Purtroppo, non si è potuto svolgere l’ultimo meeting in Svezia avente come tema l’inclusione. Ciò nonostante, il lavoro è proseguito attraverso la piattaforma Europea eTwinning che ha consentito con la cooperazione dei Partners in quali hanno creato il prodotto finale del progetto, il “Diversity Toolkit”, una raccolta di buone pratiche da usare per promuovere l’inclusione sociale e lavorare con le diversità. Il toolkit è liberamente scaricabile dal banner dedicato del progetto presente sul sito dell’IIS “Pertini-Santoni”.

La Dirigente Scolastica Dott.ssa IDA SISCA ha espresso viva soddisfazione per gli eccellenti risultati conseguiti dal proprio Istituto che ha dimostrato tutta la sua straordinaria vitalità nel settore della cooperazione Europea anche nel periodo della pandemia Covid-19.

L’emergenza sanitaria ha indubbiamente creato difficoltà agli spostamenti fisici, ciononostante gli scambi sono proseguiti normalmente utilizzando la piattaforma eTwinning e altri mezzi digitali che hanno consentito a tutti Partners di concludere il progetto con successo e con notevole impatto a livello locale, regionale e internazionale.

Prof.ssa Ornella Pegoraro

Referente Progetti Europei/Erasmus+

