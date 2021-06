Consiglio comunale del 31 maggio: due momenti di vivace e sostenuto confronto politico fra opposizione e maggioranza

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

martedì 01 Giugno 2021.

Si è aperto dopo la dichiarazione dell’assessore al bilancio, Andrea Aprigliano che ha chiesto il rinvio del punto 14 dell’odg, che atteneva all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell’emanazione del decreto governativo sostegno bis, n° 63 che prolungava di fatto il termine di presentazione dello stesso bilancio al 31 luglio per gli aggiustamenti che avrebbero comportato una rimodulazione delle coperture per maggior disavanzo.

Questa mozione iniziale, che nell’esposizione ha trovato tutti concordi, anche l’opposizione, ha però di fatto aperto una vivace discussione politico amministrativa che si è conclusa con l’abbandono dei consiglieri d’opposizione, Giuseppe Russo, l’ex senatore Nicodemo Filippelli e Antonio Pace. Motivo: il mancato accoglimento da parte della maggioranza di rinviare al prossimo consiglio anche i punti dal 7 al 12, perché secondo le dichiarazioni del consigliere Filippelli, potevano trovare possibilità di rimodulazione a beneficio dei cittadini in difficoltà, dopo l’emanazione dei prossimi interventi governativi che potrebbero dare più ossigeno ai Comuni e quindi permettere eventuali riduzioni di tariffe. Proposta che avrebbe trovato consenso da parte del Sindaco e della sua maggioranza se vi fossero stati margini di intervento anche dopo la gli interventi di sostegno del Governo. Per questo, il Sindaco, Sergio Ferrari ha ripetutamente chiesto al dirigente del settore, Nicodemo Tavernese di esprimersi sull’eventuale possibilità di rimodulazione delle tariffe. Nicodemo Tavernese ha escluso qualunque tipo di intervento tecnico amministrativo in quanto l’Ente ancora si trova in dissesto. Da qui la decisione di non rinviare i punti. A questo punto, forse inspiegabilmente per i più, ma sostanzialmente dettata da motivi di “visione politica” diversa, la decisione dei tre consiglieri sopra detti, di abbandonare la seduta consiliare, determinando, dopo le aperture fino ad oggi riscontrate, la prima vera frattura sul piano politico fra la maggioranza stessa e una parte dell’opposizione. A questo punto tutti gli altri punti, con l’astensione su alcuni da parte del gruppo PD, sono velocemente stati approvati: Istituzione del Garante per l’infanzia con la relazione svolta dal consigliere delegato, Pirito Giusy; istituzione del garante per gli anziani, relazionata dal consigliere Cataldo Sicilia; Conferimento della cittadinanza onorario al “milite Ignoto”, già sollecitata durante la manifestazione promossa dall’Associazione Idea, dal comandante Trabucco; delibera di indirizzo sulla SS 106 per il tratto Crotone Sibari, megalotto 9, per la quale il Sindaco Ferrari ha voluto e sentito di ringraziare il ventennale impegno del nostro concittadino, Nando Amoruso che non si è mai stancato di portare avanti una battaglia che oggi, chiede a tutti i sindaci dei comuni interessati di impegnarsi per le deliberazioni necessarie; il piano delle alienazioni immobiliari; la verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alle attività produttive; l’imposta municipale Imu con la conferma delle aliquote; addizionale comunale IRPEF; approvazione del regolamento per l’applicazione del canone di concessione aree e spazi del demanio, tosap e tassa per la pubblicità, quest’ultime illustrate dal consigliere Gianni Notaro. Infine il piano triennale delle opere pubbliche, illustrato dall’assessore Vincenza Crogliano, che ha visto la momentanea sospensione dello stesso consiglio per un rilievo di procedura normativa avanzato dal consigliere Mario Turano, poi risolto dopo una verifica degli atti di giunta. Un punto che ha messo sul tavolo delle previsioni programmatiche diversi interventi sull’edilizia scolastica, principalmente, con l’imminente avvio dei lavori del nuovo Istituto Butera e messa in sicurezza di altri istituti scolastici; intervento sull’ex Mattatoio; efficentamento dell’impianto di depurazione e delle pomper di sollevamento all’impianto idrico comunale, rigenerazione del campo sportivo, illuminazione, ristrutturazione del mercato coperto a sede della Polizia di Stato. Quest’ultimo punto votato con l’astensione del gruppo PD. Una nota a parte meritano le dichiarazioni del Sindaco Sergio Ferrari, che ha riguardato la situazione pandemica e vaccinale, laddove ha riferito come l’Hub di Cirò Marina, che continuerà la sua opera, ha fino ad oggi vaccinato oltre 22 mila soggetti, ma si è detto anche pronto a dire no all’atto di indirizzo dell’Asp di Crotone per “difendere” gli interessi dei cittadini locali e del comprensorio.

