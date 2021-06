Kjaer, dal ritiro danese messaggi d’amore al Milan. È Simon il difensore da Champions

Kjaer, dal ritiro danese messaggi d’amore al Milan. È Simon il difensore da Champions“Ancora contento per come è finita la stagione”, ha scritto Simon, che si sta allenando in Austria in vista dell’Europeo. Dei difensori rossoneri, è lui il più esperto in Europa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 01 Giugno 2021.

