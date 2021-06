La A premia Lukaku, è lui il migliore della stagione. CR7 si deve “accontentare”

La A premia Lukaku, è lui il migliore della stagione. CR7 si deve “accontentare” Nessuno come il belga, decisivo per lo scudetto dell’Inter. Ronaldo resta il re dei bomber, gloria anche per Donnarumma e Barella continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 01 Giugno 2021.

