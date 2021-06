Alessandra Carelli ospite del programma di RTI “Culturalmente parlando”

Il programma “Culturalmente parlando” ha ospitato nella giornata di ieri la giovanissima giornalista calabrese Alessandra Carelli di Cirò Marina

La Redazione

Crotone,

mercoledì 02 Giugno 2021.

Attraverso un’ intervista ricca di contenuti, la giornalista Giusy regalino ha sviscerato la passione di Alessandra, mostrandone non solo i lati più professionali e tecnici, ma anche umani.

La giovane studentessa ha raccontanto in modo completo ed esaustivo la nascita e lo sviluppo della sua passione ed in particolare la sua rubrica “IntervisteLive”, format basato sull’intervistare personalità di spicco della nostra terra, in campo artistico, musicale, culturale e appartenenti al mondo del web e dello spettacolo.

Difatti, uno dei temi più toccati da Alessandra è proprio il forte attaccamento verso la Calabria, della quale cerca di mostrarne non i vuoti streotipi e le brutture che tanto gravano sulle vite dei calabresi, bensì gli aspetti più positivi e stimolanti, attraverso persone che si distinguono nel quotidiano e sono esempi di correttezza e qualità umana.

La giovane giornalista ci parla attraverso le sue affermazioni delle aspirazioni future, del suo sogno di decantare con ardore le bellezze paesaggistiche e culturali della Calabria e il suo impegno a rappresentare la realtà con onestà e chiarezza.

Nata nel delicato e fragile periodo del Covid 19, la rubrica “IntetvisteLive” rispecchia a pieno l’animo sensibile ma altresì audace di una ragazza interessata a mostrarci gli uomini nella loro dimensione psichica e sentimentale, oltre che professionale e sociale.

La rubrica ripartirà a Giugno, con nuovi contenuti e nuove storie da narrare, sempre filtrate attraverso la visione entusiasmante di una ragazza che ci mostra come, anche in territori difficili e dilaniati da una politica scorretta e di un impianto sociale sregolato, può nascere un impegno attivo e costante nel mettere in luce il mondo nella sua interezza e realtà positiva.

Pierpaolo Esposito

