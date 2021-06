Bennacer, che scalata fino alla vetta Champions col Milan. Grazie al no di papà

Bennacer, che scalata fino alla vetta Champions col Milan. Grazie al no di papàLavoro, talento e applicazione: da Arles, passando per Londra e Empoli. Una salita dopo l’altra, ecco come si è costruito il pupillo di Pioli continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 02 Giugno 2021.

Bennacer, che scalata fino alla vetta Champions col Milan. Grazie al no di papàLavoro, talento e applicazione: da Arles, passando per Londra e Empoli. Una salita dopo l’altra, ecco come si è costruito il pupillo di Pioli

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA