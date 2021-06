Codispoti (Pd) sulla pulizia torrenti del territorio di Strongoli

La nota del segretario del Pd di Strongoli

Strongoli,

mercoledì 02 Giugno 2021.

“Silenziosamente e senza troppo rumore daremo le risposte che i nostri cittadini attendono e meritano” esordisce così il segretario e capogruppo consigliare del partito democratico di Strongoli, Salvatore Codispoti. “Gli Interventi di pulizia sui torrenti che non venivano effettuate da decenni, nessuno saprebbe rispondere con esattezza su quando i canali Survolo e Vergaro siano stati realmente puliti l’ultima volta”. La zona interessata dalla bonifica è quella che va dalla foce del Survolo loc. S. Focà – 217 fino alla rotonda della 106 altezza caffè meraviglia e il canale Vergaro sempre dalla foce fino alla SS 106 nei pressi delle abitazioni in zona Frasso.

L’amministrazione comunale per far ciò, dal primo giorno ha cercato e trovato collaborazioni importanti, e se oggi si è ottenuto questo risultato i complimenti vanno a tutti, dai miei colleghi amministratori alla Regione, Arpacal e ai diversi enti che hanno dato in tempi celeri tutte le autorizzazioni per intervenire sulla pulizia dei torrenti, non per ultimo il ringraziamento personale e di tutta l’amministrazione al Commissario di Calabria Verde Dott. Giuseppe Oliva che si è impegnato a sottoscrivere la convenzione con il comune di Strongoli senza la quale non avremmo potuto iniziare i lavori.

«Cerchiamo sempre di collaborare, continua Codispoti, di dare risposte e di trovare le appropriate soluzioni, soprattutto su problemi irrisolti da anni e che per i nostri concittadini sembravano ormai “disagi irrisolvibili”, da questi tavoli tecnico/politici sono quindi arrivate le giuste proposte e i conseguenti risultati. Grazie a questi interventi potremo completare l’intervento con la realizzazione del ponte che collegherà loc. S. Focà e Marina di Strongoli . In questi ultimi giorni abbiamo illuminato la Contrada S. Focà, abbiamo consegnato i lavori di messa in sicurezza della viabilità di contrada Donna Rosa e non per ultimo, tra qualche giorno inizieremo con i lavori di pulitura e di bitumazione di alcune strade in Marina di Strongoli. Codispoti conclude ricordando che questa straordinaria pulizia arriva dopo i danni provocati dalle alluvioni di ottobre 2020 e ci tiene a sottolineare che questo intervento non sarà il punto di arrivo ma sarà solo l’inizio di una lunghissima primavera, infatti seguiranno, a breve, l’allaccio fogna e opere strutturali che serviranno a integrare il centro della città di marina di Strongoli con le contrade Santa focà e Donna Rosa.

