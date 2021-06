”Impegno e dovere: diamo senso al futuro” convegno con il prof. universitario Calabretta e gli alunni del Gangale di Cirò Marina e del Barlacchi di Crotone

Convegno organizzato dal Dirigente Scolastico Serafina Rita Anania dell’Istituto D’Istruzione Superiore G. Gangale di Cirò Marina



Cirò Marina,

mercoledì 02 Giugno 2021.

“La cultura come antidoto contro le mafie: Solo la cultura può combatterle, occorre che ci sia il rispetto delle regole, la collettività si forma attraverso la legalità”- è quanto ha affermato nel suo intervento l’avvocato e docente universitario Cataldo Calabretta intervenuto al convegno sulla legalità on line dal titolo: ”Impegno e dovere: diamo senso al futuro”, organizzato dalla Dirigente Scolastico Serafina Rita Anania dell’Istituto D’Istruzione Superiore G. Gangale di Cirò Marina a cui hanno partecipato anche le classi quarte e quinte dell’Ipsia Barlacchi di Crotone. Al dibattito alcuni allievi hanno posto significative e importanti domande al docente a cui è seguita una profonda riflessione sul delicato argomento. Nel corso del convegno sono stati ricordati i valori di alcuni uomini di legge uccisi dalla mafia come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Carlo Alberto Dalla Chiesa e di come hanno cercato di isolare e combattere la mafia e la riconoscenza che oggi tutto il mondo gli riconosce attraverso un solo grido: no alle mafie si alla legalità ed al rispetto delle leggi, valori accentuati nel corso del convegno dall’illustre ospite. Tra le riflessioni affrontate da parte degli alunni e poste al docente Calabretta il brigantaggio rispetto alla criminalità con tutte le sue conseguenze. Altro importante argomento la morte del Generale Dalla Chiesa, con lui ha detto Calabretta- si era spenta anche la speranza dei palermitani onesti , la sua morte ha prodotto la perdita di una battaglia tra lo Stato e la mafia ma per fortuna che nel corso dei decenni gli uomini ai vertici delle istituzioni cambiano ed è possibile anche che in alcuni momenti della storia del nostro paese ci siamo stati uomini che erano collusi con la criminalità organizzata e questi uomini hanno ricoperto cariche istituzionali importanti per cui non è stato possibile agire per difendere lo stato. Insomma si era spenta la speranza, quella speranza non è stata del tutto persa e com’è facilmente ravvisabile alla mafia siciliana è stato inflitto un duro colpo negli anni che è stata molto ridimensionata. Anche per la Ndrangheta e soprattutto negli ultimi anni si sta cercando di arginare così come si agito in Sicilia Subito dopo la morte di Falcone e Borsellino per fortuna anche nella nostra Calabria abbiamo dei magistrati che hanno sposato appieno il sentimento che ha spinto quegli uomini a perdere la propria vita pur di lottare pur di dare una speranza. Infine, oggi abbiamo-conclude Calabretta- il diritto, l’ impegno il dovere e la legalità, una grande opportunità quella di costruire le basi per le società future, per diventare cittadini responsabili e capaci di promuovere cambiamenti. “Sono felice di questa importante iniziativa- ha concluso la dirigente Anania- di portare la legalità all’interno della scuola, anche perché i ragazzi hanno dimostrato che con il loro professori hanno fatto veramente un ottimo lavoro su queste tematiche nel corso degli anni. Proprio i ragazzi hanno parlato del ruolo fondamentale che ha in proposito la scuola perché in effetti è veramente il luogo della socialità dell’educazione e soprattutto è il baluardo della legalità”.

