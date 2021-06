Inter e il ballo degli esterni. Alla fine potrebbe restare il solo Darmian

Inter e il ballo degli esterni. Alla fine potrebbe restare il solo DarmianSituazione fluida in un reparto chiave con Conte: Kolarov e Young in scadenza, Hakimi in uscita, D'Ambrosio e Perisic in stand-by. Dimarco pronto al rientro. Le idee Florenzi, Marusic, Zappacosta e i due Emerson

La Redazione24

,

mercoledì 02 Giugno 2021.

