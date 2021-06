La Nazionale in numeri: ecco i 26 azzurri di Mancini ai raggi X

Convocati Italia, i 26 scelti da Mancini per l’EuropeoNon ci saranno Gianluca Mancini, Matteo Pessina e Matteo Politano. Entra in lista Giacomo Raspadori. Ecco l’Italia nel dettaglio: le presenze in azzurro, l’esordio, il bilancio dell’ultima stagione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 02 Giugno 2021.

