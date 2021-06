Nazionale, scelti i numeri di maglia. Pessina non lascia Coverciano, per ora…

Nazionale, scelti i numeri di maglia. Pessina non lascia Coverciano, per ora…Dopo l’ufficializzazione dei 26, Mancini e Politano abbandonano il raduno. Il centrocampista dell’Atalanta non ancora. Vanno valutate le condizioni di Sensi e Verratti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 02 Giugno 2021.

